Евсеев: «ПСЖ» - «Бавария» - это лучшее, что видел за последние полгода»

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев остался очень доволен уровнем футбола в ответном поединке между «ПСЖ» и «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане потерпели домашнее поражение со счетом 0:1, но по сумме двух матчей прошли дальше.

«Это лучшее, что видел за последние полгода. Футбол мирового уровня! Увидели ту игру, к которой надо стремиться», - написал специалист в инстаграм-аккаунте.

«ПСЖ» прошел в полуфинал благодаря победе в Мюнхене со счетом 3:2. В 1/2 финала Лиги чемпионов подопечные Маурисио Почеттино сыграют против сильнейшего в паре «Боруссия» Дортмунд - «Манчестер Сити». В первой игре «горожане» одержали победу над «шмелями» - 2:1.