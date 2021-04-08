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Зюле и Горецка не сыграют в ответном матче с «ПСЖ»

08 Апреля 2021, 15:24,

Никлас Зюле и Леон Горецка не помогут «Баварии» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» из-за полученных в первой игре мышечных травм. Об этом сообщает Bild. По данным источника, Зюле сможет вернуться на футбольное поле только через две-три недели.

Напомним, в среду вечером «Бавария» уступила «ПСЖ» в родных стенах с результатом 2:3. Зюле и Горецка были заменены ещё до наступления перерыва. Ответный поединок между командами пройдёт в следующий вторник, тринадцатого апреля.

Победитель дуэли между «Баварией» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити» или дортмундской «Боруссией».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Никлас Зюле, Леон Горетцка
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