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Кимпембе: «ПСЖ» серьёзно возмужал, мы прогрессируем изо дня в день»

14 Апреля 2021, 11:26,

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с мюнхенской «Баварией» (3:2 - в гостях, 0:1 - дома).

«Эмоции меня переполняют. Это был очень тяжелый матч. «ПСЖ» уступил, однако мы показали себя с лучшей стороны. Хоть мы и проиграли, но сейчас все очень довольны. Наша команда серьезно возмужала. Мы прогрессируем изо дня в день», - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов парижский коллектив встретится с победителем пары «Ливерпуль» - «Реал» (Мадрид). В первой игре «сливочные» победили со счетом 3:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Преснел Кимпембе
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