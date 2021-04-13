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Диалло получил травму в матче с «Баварией»

13 Апреля 2021, 23:27,

Сегодня, тринадцатого апреля, «ПСЖ» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов принимает на своём поле мюнхенскую «Баварию».

На 59-й минуте встречи повреждение получил защитник хозяев Абду Диалло, вместо него на поле появился Митчел Баккер.

На данный момент идёт 63-я минута встречи, «Бавария» впереди со счётом 1:0, единственным голом отметился нападающий мюнхенцев Эрик Чупо-Мотинг. Первая игра, проходившая в Германии, завершилась победой парижан со счётом 3:2.

24-летний Диалло сыграл двадцать девять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Контракт Абду с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, ПСЖ, Абду Диалло
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