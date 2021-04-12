Почеттино – о матче с «Баварией»: «Обе команды ещё могут оказаться в полуфинале»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем против «Баварии» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, как играет «Бавария», я не думаю, что они изменят свой стиль. Мы постараемся сыграть в свою игру и реализовать моменты. Посмотрим, что произойдёт.

Шансы на выход? Обе команды всё ещё могут оказаться в полуфинале. Я с большим уважением отношусь к «Баварии», потому что они являются лучшей командой в Европе. Мы должны проявлять к ним уважение, но мои парни уверены в свои силах и сделают всё возможное, чтобы пройти дальше», - сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

Первая встреча завершилась победой «ПСЖ» со счётом 3:2.