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Почеттино огласил заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»

06 Апреля 2021, 13:30,

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Стоит отметить, что в предстоящем матче на поле не выйдут защитники Хуан Бернат, Левен Кюрзава, Алессандро Флоренци, полузащитники Леандро Паредес и Марко Верратти, а также форвард Маури Икарди.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Баккер, Дагба, Диалло, Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Кин, Керер, Кимпембе, Летелье, Маркиньос, Мбаппе, Нагера, Неймар, Перейра, Пембеле, Рафинья, Рико, Сарабия.

Первая встреча состоится в Мюнхене завтра, седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главный арбитр матча - испанец Матеу Лаос.

Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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