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Неймар и Каземиро претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

15 Апреля 2021, 10:46,

В Лиге чемпионов завершились ответные поединки четвертьфинальной стадии, по итогам которых сформировались пары 1/2 финала турнира. Мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси», а французский «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Сити».

По итогам прошедших матчей пресс-служба УЕФА определила несколько футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели. В числе номинантов фигурируют следующие исполнители: Неймар («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кристиан Пулишич («Челси») и Каземиро («Реал»).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Илкай Гюндоган, Каземиро, Кристиан Пулишич
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