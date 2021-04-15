Неймар и Каземиро претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов завершились ответные поединки четвертьфинальной стадии, по итогам которых сформировались пары 1/2 финала турнира. Мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси», а французский «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Сити».

По итогам прошедших матчей пресс-служба УЕФА определила несколько футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели. В числе номинантов фигурируют следующие исполнители: Неймар («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кристиан Пулишич («Челси») и Каземиро («Реал»).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.