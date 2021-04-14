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Маттеус: «Бавария» была сильнее «ПСЖ»

14 Апреля 2021, 09:43,

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с французским «ПСЖ».

«Я считаю, что по итогам двух поединков сильнее в этой паре была «Бавария». В Париже мюнхенцам совсем немного не хватило, чтобы добиться необходимого результата», - передает слова Маттеуса пресс-служба УЕФА.

В домашнем матче «Бавария» проиграла «ПСЖ» со счетом 2:3, а на выезде смогла победить лишь 1:0. За счет большего количества голов на выезде дальше шагнул парижский коллектив.

В полуфинале французы сыграют против сильнейшего в паре «Боруссия» (Дортмунд) - «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Лотар Маттеус
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Комментарии (1)
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Super fanat
14 Апреля 2021, 10:56

Ну, немного продвижения нужно и ПСЖ, Бавария ЛЧ уже брала. Сами виноваты. Ну и, конечно, травма Левандовски сказалась.

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