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Нойер: «У «ПСЖ» проблемы в обороне, «Бавария» может выйти в полуфинал»

12 Апреля 2021, 11:15,

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного поединка с французским «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нам нужно сохранять хладнокровие в голове, но в сердцах должен быть огонь. «Баварии» необходимо оказывать давление на оборону соперника, ведь эта линия у них проблемная. Если у нас будет столько же моментов, как в домашней встрече, тогда мы сможем выйти в полуфинал», - приводит слова голкипера пресс-служба Бундеслиги.

В первом матче «Бавария» потерпела поражение со счетом 2:3. Ответный поединок состоится во вторник, 13-го апреля, в Париже.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Мануэль Нойер
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
12 Апреля 2021, 12:23

Рассмешил, как будто у самих бетонная стена )))...

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