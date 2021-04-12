Нойер: «У «ПСЖ» проблемы в обороне, «Бавария» может выйти в полуфинал»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного поединка с французским «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нам нужно сохранять хладнокровие в голове, но в сердцах должен быть огонь. «Баварии» необходимо оказывать давление на оборону соперника, ведь эта линия у них проблемная. Если у нас будет столько же моментов, как в домашней встрече, тогда мы сможем выйти в полуфинал», - приводит слова голкипера пресс-служба Бундеслиги.

В первом матче «Бавария» потерпела поражение со счетом 2:3. Ответный поединок состоится во вторник, 13-го апреля, в Париже.