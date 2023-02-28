Месси – первый игрок, признававшийся ФИФА лучшим по итогам года в трёх разных десятилетиях

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил очередной рекорд.

Сегодня лидер сборной Аргентины забрал награду лучшему игроку 2022 года от ФИФА. Ранее форвард получал премию шесть раз, пять из которых пришлись на прошлое десятилетие, а ещё один – на позапрошлое. Таким образом, Месси стал первым в истории футболистом, признававшимся ФИФА лучшим в трёх разных десятилетиях.

В 2022 году Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира, а также удостоился звания лучшего игрока катарского мундиаля. Форвард отметился семью голами на турнире, уступив в гонке бомбардиров только Килиану Мбаппе.