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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси – лучший футболист 2022 года по версии ФИФА

28 Февраля 2023 • 00:52 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Нант
04.03 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины пополнил коллекцию личных наград.

35-летний футболист был признан ФИФА лучшим игроком по итогам прошедшего года на сегодняшней церемонии The Best. Аргентинец стал чемпионом мира, лучшим игроком катарского мундиаля и вторым бомбардиром турнира. На его счету 45 голов и 34 результативные передачи в 74 играх за период, бравшийся в расчёт при вручении премии.

Главным конкурент Лионеля Месси – его одноклубник и лучший бомбардир чемпионата мира Килиан Мбаппе – занял вторую строчку. Третьим местом был вынужден довольствоваться действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 01:02
Надо же... Неожиданно... Хе-хе...
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