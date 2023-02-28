Месси – лучший футболист 2022 года по версии ФИФА

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины пополнил коллекцию личных наград.

35-летний футболист был признан ФИФА лучшим игроком по итогам прошедшего года на сегодняшней церемонии The Best. Аргентинец стал чемпионом мира, лучшим игроком катарского мундиаля и вторым бомбардиром турнира. На его счету 45 голов и 34 результативные передачи в 74 играх за период, бравшийся в расчёт при вручении премии.

Главным конкурент Лионеля Месси – его одноклубник и лучший бомбардир чемпионата мира Килиан Мбаппе – занял вторую строчку. Третьим местом был вынужден довольствоваться действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема из мадридского «Реала».