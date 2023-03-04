Месси вряд ли вернётся в «Барселону» летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вряд ли перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно.

35-летний футболист отклонил первое предложение парижан по новому контракту, так как не хочет идти на сокращение зарплаты. Позднее Хорхе Месси, представляющий интересы своего сына, отправился в Барселону, где встретился с президентом одноимённого клуба Жоаном Лапортой. Как сообщает журналист Анаис Марти Эрреро, аргентинец вряд ли вернётся в «Барселону» грядущим летом. На данный момент многие обстоятельства делают этот переход практически невозможным.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Стороны планируют провести новые переговоры.