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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси вряд ли вернётся в «Барселону» летом

04 Марта 2023 • 00:33 Комментировать
ПСЖ
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Через 21 ч. 58 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вряд ли перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно.

35-летний футболист отклонил первое предложение парижан по новому контракту, так как не хочет идти на сокращение зарплаты. Позднее Хорхе Месси, представляющий интересы своего сына, отправился в Барселону, где встретился с президентом одноимённого клуба Жоаном Лапортой. Как сообщает журналист Анаис Марти Эрреро, аргентинец вряд ли вернётся в «Барселону» грядущим летом. На данный момент многие обстоятельства делают этот переход практически невозможным.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Стороны планируют провести новые переговоры.

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