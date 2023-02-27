Паулета: «Мбаппе может побить рекорды Роналду и Месси»

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» Педру Паулета высказался о нынешней звезде клуба Килиане Мбаппе.

В недавнем матче Лиги 1 парижане обыграли «Марсель» (3:0), а Мбаппе оформил дубль и достиг отметки в 200 голов за клуб, сравнявшись с Эдинсоном Кавани.

«Мбаппе – это явление, которое навсегда войдёт в историю. На данный момент именно он является лучшим игроком в мире. Он полностью заслужил стать рекордсменом «ПСЖ» по голам, и я надеюсь, что он ещё много лет будет забивать за команду. Килиан способен побить все мыслимые рекорды и пойти тем же путём, что Роналду и Месси, в этом нет никаких сомнений. Он просто феномен», – похвалил 24-летнего нападающего португалец, цитируемый французскими СМИ.