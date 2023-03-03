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Серхио Рамос определился со своим будущим

03 Марта 2023 • 00:59 Комментировать
ПСЖ
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04.03 23:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос надеется остаться в клубе после завершения сезона.

Будущее 36-летнего футболиста остаётся неопределённым, поскольку его контракт с парижанами истекает в июне. Как сообщается в обновлённом отчёте L’Equipe, испанец хотел бы продлить договор и продолжить выступления в «ПСЖ», однако переговоры в настоящий момент не ведутся – руководство клуба примет итоговое решение, основываясь на уровне игры ветерана в оставшихся матчах сезона.

Серхио Рамос отыграл 33 поединка за команду Кристофа Галтье в нынешней кампании. В активе центрбека два забитых мяча и один ассист.

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ПСЖ Серхио Рамос
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