Серхио Рамос определился со своим будущим

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос надеется остаться в клубе после завершения сезона.

Будущее 36-летнего футболиста остаётся неопределённым, поскольку его контракт с парижанами истекает в июне. Как сообщается в обновлённом отчёте L’Equipe, испанец хотел бы продлить договор и продолжить выступления в «ПСЖ», однако переговоры в настоящий момент не ведутся – руководство клуба примет итоговое решение, основываясь на уровне игры ветерана в оставшихся матчах сезона.

Серхио Рамос отыграл 33 поединка за команду Кристофа Галтье в нынешней кампании. В активе центрбека два забитых мяча и один ассист.