«Реал» готов выложить 220 миллионов евро за Мбаппе

Мадридский «Реал» продолжает следить за звёздным нападающим «ПСЖ» Киллианом Мбаппе.

Как сообщает Abc.es, «сливочные» готовы выложить за 24-летнего француза порядка 220 миллионов евро в летнее трансферное окно. Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал» после окончания прошлого сезона, но в последний момент футболист решил продлить соглашение с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что для парижан приоритетным вариантом является сохранение своего главного голеадора.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 29 мячей и сделал 7 ассистов в 29 матчах во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 180 млн евро.