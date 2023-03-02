Супруга Хакими инициировала развод

В неприятной ситуации оказался марокканский футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими, который обвиняется в сексуальных домогательствах - дело, как известно, серьезное в Европе. Ситуация грозит ему потерей семьи - его супруга, актриса Хиба Абук, уже объявила о том, что намерена развестись с Ашрафом, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Впрочем, как уточняют некоторые французские источники, решение на самом деле было принято еще до имевшего места инцидента, несколькими неделями ранее, и связано с различными взглядами на жизнь. Стоит заметить, что у пары - двое малолетних сыновей.