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Чемпионат Франции. Лига 1

Супруга Хакими инициировала развод

02 Марта 2023 • 05:26 Комментировать
ПСЖ
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04.03 23:00

В неприятной ситуации оказался марокканский футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими, который обвиняется в сексуальных домогательствах - дело, как известно, серьезное в Европе. Ситуация грозит ему потерей семьи - его супруга, актриса Хиба Абук, уже объявила о том, что намерена развестись с Ашрафом, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Впрочем, как уточняют некоторые французские источники, решение на самом деле было принято еще до имевшего места инцидента, несколькими неделями ранее, и связано с различными взглядами на жизнь. Стоит заметить, что у пары - двое малолетних сыновей. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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