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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

04 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
ПСЖ
2:2
Нант
1 1.50 X 3.80 2 8.50
перерыв

В рамках 26-го тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Нантом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча ПСЖ - Нант

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Протокол игры  
ПСЖ2:2Нант
(1:0) Месси Лионель12' 
(2:0) Хаджам Жауэн17' 
 31'Блас Людовик (2:1)
 38'Ганаго Игнатиус (2:2)
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраРамос СерхиоМаркиньос МаркосМукиэле НордиМендеш НунуВитинья IIЗаир-Эмери УорренФабиан РуисМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоПембеле ТимотеЭкитике УгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльБернат ХуанЛетелье Александр
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто АндрейПаллуа НиколяСентонз ФабьенХаджам ЖауэнМутуссами СамуэльСиссоко МуссаМолле ФлоранБлас ЛюдовикГанаго Игнатиус
Запасные: Коршья СебастьенСаймон МозесЧиривелья ПедроДусе ЛоаннМохамед МостафаЖоао ВикторПетрич ДенисКоко МаркусДескамп РемиГессан Эванн
04 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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ПСЖ Нант
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Лилль Лилль
1
1
2.35 3.45 3.10
Видео
Перерыв
ПСЖ ПСЖ
Нант Нант
2
2
1.29 6.00 10.00
Видео
05.03.23 в 15:00
Труа Труа
Монако Монако
6.40 4.50 1.51
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05.03.23 в 17:00
Реймс Реймс
Аяччо Аяччо
1.68 3.75 5.60
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05.03.23 в 17:00
Монпелье Монпелье
Анже Анже
1.90 3.75 4.10
Видео
05.03.23 в 17:00
Страсбург Страсбург
Брест Брест
2.21 2.85 4.20
Видео
05.03.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Клермон Клермон
1.78 3.85 4.60
Видео
05.03.23 в 19:05
Лион Лион
Лорьян Лорьян
1.56 4.40 6.00
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05.03.23 в 22:45
Ренн Ренн
Марсель Марсель
2.95 3.55 2.38
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