«ПСЖ» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В рамках 26-го тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Нантом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ПСЖ - Нант
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Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель12'
|(2:0) Хаджам Жауэн17'
|31'Блас Людовик (2:1)
|38'Ганаго Игнатиус (2:2)
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей•Паллуа Николя•Сентонз Фабьен•Хаджам Жауэн•Мутуссами Самуэль•Сиссоко Мусса•Молле Флоран•Блас Людовик•Ганаго Игнатиус
04 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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