Кимпембе выбыл до осени

Стало известно, на какой срок выбыл из строя центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз уже точно не сыграет в нынешнем сезоне. Его возвращение на поле ожидается осенью.

Напомним, ранее Кимпембе разорвал ахиллово сухожилие в матче чемпионата Франции против «Марселя». Футболиста заменили в первом тайме, после чего провели обследование и выявили серьёзную травму. Преснелу было велено сделать операцию, чтобы не усугубить ситуацию в будущем.

У Кимпембе в конце следующего сезона заканчивается контракт с «ПСЖ». Учитывая травматичность игрока, далеко не факт, что руководство намерено продлить с ним сотрудничество.