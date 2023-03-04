ПСЖ - Нант: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В прошлом туре Лиги 1 главные конкуренты «ПСЖ» сыграли неудачно, и в случае домашней победы над «Нантом» парижане могут оторваться от второго места уже на 11 баллов. Столичная команда играет неидеально, но класса хватает для того, чтобы уверенно лидировать. Добавим, что предстоящая игра - далеко не самая важная для чемпионов, ведь на неделе им предстоит ответная битва с «Баварией».

В 23:00 смотрим матч на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Сетанта Спортс Беларусь», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.