«ПСЖ» связался с агентом Коло-Муани

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен».

Парижский гранд давно считается одним из главных претендентов на футболиста сборной Франции. Руководство клуба уже перешло от простого интереса к конкретным действиям, связавшись с агентом 24-летнего форварда, о чём сообщается в новом отчёте журналиста Адриена Гренье. Сам Коло-Муани не исключает перехода в «ПСЖ», однако требования «Айнтрахта» могут осложнить сделку.

Рандаль Коло-Муани записал в свой актив 15 забитых мячей и 14 ассистов, отыграв 32 матча за франкфуртский коллектив в текущем сезоне. Стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 37 млн евро.