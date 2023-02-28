Мбаппе высказался о вручении Месси награды лучшему игроку года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси.

35-летний аргентинец получил приз лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА, а Мбаппе занял вторую строчку в итоговом рейтинге.

«Очередная награда в копилке. Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший», – написал в социальных сетях 24-летний французский игрок.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, опередив Лионеля Месси на один гол. В финале катарского мундиаля аргентинцы взяли верх над французами в серии послематчевых пенальти, несмотря на хет-трик форварда «ПСЖ».