Мбаппе сегодня может стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сегодня может стать лучшим бомбардиром в истории своей команды. 24-летний француз в прошлом туре чемпионата Франции с «Марселем» оформил дубль и тем самым сравнялся с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Если Мбаппе сегодня забьёт в ворота «Нанта», француз обгонит уругвайца и станет единоличным лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

В целом на счету Килиана 17 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Прошлым летом Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, но в последний момент решил продлить контракт.