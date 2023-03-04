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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе сегодня может стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

04 Марта 2023 • 15:54 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
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Через 5 ч. 55 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сегодня может стать лучшим бомбардиром в истории своей команды. 24-летний француз в прошлом туре чемпионата Франции с «Марселем» оформил дубль и тем самым сравнялся с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

Если Мбаппе сегодня забьёт в ворота «Нанта», француз обгонит уругвайца и станет единоличным лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

В целом на счету Килиана 17 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Прошлым летом Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, но в последний момент решил продлить контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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