Неймар делает всё возможное, чтобы восстановиться к ответному матчу с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Неймар всё ещё может восстановиться к ответному матчу ⅛ Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», который состоится 8 марта на «Альянц Арене». Напомним, первую встречу «ПСЖ» проиграл у себя дома (0:1).

По информации от журналиста Адриена Гренье, Неймар сейчас делает всё возможное, чтобы принять участие в матче с «Баварией». Напомним, игрок получил травму в матче с «Лиллем», который проходил пару недель назад в рамках чемпионата Франции.

Если верить источнику, участие Неймара в игре с «Баварией» ещё не исключено. На счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.