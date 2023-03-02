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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар делает всё возможное, чтобы восстановиться к ответному матчу с «Баварией»

02 Марта 2023 • 10:46 Комментировать
ПСЖ
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04.03 23:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар всё ещё может восстановиться к ответному матчу ⅛ Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», который состоится 8 марта на «Альянц Арене». Напомним, первую встречу «ПСЖ» проиграл у себя дома (0:1).

По информации от журналиста Адриена Гренье, Неймар сейчас делает всё возможное, чтобы принять участие в матче с «Баварией». Напомним, игрок получил травму в матче с «Лиллем», который проходил пару недель назад в рамках чемпионата Франции.

Если верить источнику, участие Неймара в игре с «Баварией» ещё не исключено. На счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Неймар
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