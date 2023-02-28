Месси обошёл Роналду по количеству попаданий в сборную лучших игроков года от ФИФА

Лионель Месси стал единоличным лидером по количеству попаданий в символическую сборную года по версии ФИФА.

35-летний аргентинец оказался в списке 11 лучших игроков по итогам 2022 года, заняв одну из четырёх позиций в атаке наряду с Каримом Бензема, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном, в то время как Криштиану Роналду в числе избранных не оказалось – впервые за 16 лет.

Как отмечает Squawka, Месси вырвался вперёд в споре со своим вечным конкурентом из Португалии, попав в команду лучших в 16-й раз. Роналду остался вторым с 15-ю попаданиями, третий – Серхио Рамос (11), четвёртую строчку сохраняет за собой Андрес Иньеста (9).