Вот это да: «Аль-Наср» с Роналду провернул феерический камбэк в компенсированное время против аутсайдера «Аль-Батина»

В девятнадцатом туре Про-лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, играл у себя в родных стенах с «Аль-Батином».

Роналду не перестаёт привлекать повышенное внимание к своей персоне не только на футбольных полях, но и в медийном пространстве. То Криштиану не проголосовал за Месси в очередной номинации лучших футболистов, то приобрёл дефицитную модель Bugatti за восемь миллионов евро, то про него рассказали, что он якобы изменял своей гражданской супруге. Представитель Роналду сделали опровержение последнего слуха, но смысл не в том, было или не было, а в том, что вокруг Криштиану по-прежнему крутится много различных инфоповодов.

Что касается непосредственно дел футбольных, то в минувшее воскресенье Роналду разразился хет-триком в ворота «Дамака», став автором всех голов, забитых в той встрече. Теперь в пятницу «Аль-Насру» предстоял домашний матч с замыкающим турнирную таблицу «Аль-Батином». Но не всё так просто стало складываться для подопечных Руди Гарсии. Они даже оказались в положении догоняющих в районе трети часа игры, когда Андре Букия навесил с правого фланга, а дальнюю штангу замкнул головой Ренцо Лопес (0:1).

Конечно, все ждали от «Аль-Насра», что он отыграется. На 34-й минуте Роналду оказался в прямом смысле слова с миллиметрах от забитого гола. По левому полуфлангу он обыграл вратаря соперника и покатил в пустой створ, однако аль-Юсеф сыграл до конца и наглядно продемонстрировал, как нужно выбивать мяч с ленточки своих ворот в подкате. Притом нельзя сказать, что «Аль-Батин» не отвечал своими контратаками. На 36-й минуте Наваф спас хозяев от пропущенного гола в ситуации, при которой Альхурайджи принял мяч и приложился в левый угол из-за пределов штрафной площади.

К первому тайму было добавлено шесть минут, и они не прошли спокойно. На второй компенсированной Криштиану фирменным дальним ударом со штрафного послал мяч где-то метра на два выше створа. Вскоре хозяева сообразили момент с игры. Машарипов навесил справа к дальнему углу вратарской, где Луис Густаво пробил головой в ближний угол и не сумел переиграть Кампанью. Посему-поэтому команды ушли на перерыв при минимальном счёте в пользу гостей, и на второй тайм «Аль-Насру» надо было что-то придумывать. Ибо негоже ведь претенденту на чемпионство терпеть дома поражение от главного аутсайдера.

После перерыва Роналду, конечно, старался делать что-то полезное впереди для своей команды. Когда он упал в чужой штрафной во время прострела, судья не счёл необходимым смотреть ВАР, что теоретически могло привести к пенальти в ворота визитёров. В другом случае Криштиану мог получить жёлтую карточку за явный фол, однако арбитр не стал огорчать таким способом кратного обладателя «Золотого мяча». Чуть позже Роналду не попал в створ из отличной позиции, но всё равно по мотивам офсайда. После чего Криштиану нормально навесил с левого фланга, однако подкачал его партнёр, не удосужившийся нанести удар по воротам.

Среднюю треть второго тайма «Аль-Наср» выглядел достаточно кисло, а в концовке всё же собрался и стал давить на ворота соперника. Роналду загубил два штрафных и не попал низом в правый угол с противоположного угла вратарской. Маран захотел нарисовать для хозяев пенальти, однако вместо этого получил жёлтую карточку за симуляцию в чужой штрафной. Ко второму тайму было добавлено двенадцать минут, и на третьей из них «Аль-Наср» сравнял-таки счёт, но без участия Роналду. Густаво выполнил диагональ на левый полуфланг, откуда неудержанный Гариб в касание поразил цель (1:1).

Гости ещё могли забить шальным дальним ударом, только мяч тогда чуть разминулся со створом. Казалось, в итоге будут вымученная домашняя ничья «Аль-Насра» с аутсайдером, но умудрились хозяева не только вырвать победу, но и забить третий гол в чужие ворота. Аль-Фатил замкнул головой скидку от аль-Наджи, а Маран ногой поразил левый угол (3:1). Роналду не забил ни одного мяча и не сделал ни одного ассиста, однако его команда сотворила потрясающий камбэк в добавленное время и вместо домашнего поражения от аутсайдера будет праздновать знаковую победу.

Кирилл Иванцов