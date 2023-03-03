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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» - «Аль-Батин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

03 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Батин
1 1.06 X 10.00 2 24.00
Через 0 ч. 19 мин.

В 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Батин».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд0:0Аль-Батин
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанМаду АбдуллаКонан ГисленЛаджами АлиАль-Наджи СамиАль-Хайбари АбдуллаГуставо ДиасГариб АбдуррахманРоналду КриштиануМашарипов Джалолиддин
Запасные: Хакави ЮсефМаран МохаммадАль-Фатил МохаммедАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиДаниэль Росси АгустинБушаль НавафКашиш Маджед
Кампанья МартинНаджи МохаммедМаурисио АнтониоАльхурайджи МохаммедАль-Юсеф АбдуллаПедроса ХуанАль-Карани ЯхьяАль-Шаммари ЮсефБукия АндреЛопес РенцоАланазе Ракан
Запасные: Аль-Мутаири ТарикАльхвиди Альшаммари БадерАль-Баррих АбдуллаХурисс МешаалАль-Сехимаи НавафFaysal OmarМудасиру Салифу
03 марта.
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-БАТИН
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03.03.23 в 20:30
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Батин Аль-Батин
1.06 10.00 24.00
Видео
04.03.23 в 16:00
Дамак Дамак
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
04.03.23 в 20:30
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
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