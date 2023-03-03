«Аль-Наср» - «Аль-Батин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Батин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин
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Протокол игры
Аль-Акиди Наваф•Аль-Ганам Султан•Маду Абдулла•Конан Гислен•Ладжами Али•Аль-Наджи Сами•Аль-Хайбари Абдулла•Густаво Диас•Гариб Абдуррахман•Роналду Криштиану•Машарипов Джалолиддин
Кампанья Мартин•Наджи Мохаммед•Маурисио Антонио•Альхурайджи Мохаммед•Аль-Юсеф Абдулла•Педроса Хуан•Аль-Карани Яхья•Аль-Шаммари Юсеф•Букия Андре•Лопес Ренцо•Аланазе Ракан
03 марта.
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