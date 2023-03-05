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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду помог Турции и Сирии после землетрясений

05 Марта 2023 • 16:56 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Батин
окончен

Турция и Сирия в прошлом месяце пережили серию разрушительных землетрясений. Число жертв стихийного бедствия в этих странах превысило 50 тысяч человек.

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил помочь Турции и Сирии. Португальский футболист отправил в эти страны предметы первой необходимости для пострадавших – палатки, продуктовые наборы, детское питание, медикаменты и так далее. Об этом рассказывает Daily Mail.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовое соглашение связывает португальца с саудовским клубом до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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