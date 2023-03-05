​Роналду помог Турции и Сирии после землетрясений

Турция и Сирия в прошлом месяце пережили серию разрушительных землетрясений. Число жертв стихийного бедствия в этих странах превысило 50 тысяч человек.

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил помочь Турции и Сирии. Португальский футболист отправил в эти страны предметы первой необходимости для пострадавших – палатки, продуктовые наборы, детское питание, медикаменты и так далее. Об этом рассказывает Daily Mail.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовое соглашение связывает португальца с саудовским клубом до средины 2025 года.