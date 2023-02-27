​Успеет ли Роналду стать лучшим бомбардиром лиги Саудовской Аравии

Криштиану Роналду принялся штамповать голы в футболке «Аль-Насра». Впереди в лиге Саудовской Аравии ещё двенадцать игровых дней. Сможет ли звёздный Роналду стать лучшим бомбардиром местного чемпионата уже в текущем сезоне? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается дать ответ на этот вопрос.

Роналду снова на коне

О заработной плате Криштиану Роналду было сказано многое. 200 миллионов евро в год – невероятная сумма даже для одного из лучших футболистов XXI века. Злопыхатели посмеивались, когда Роналду в первых трёх матчах за «Аль-Наср» смог забить всего лишь один гол, причём с пенальти. Впрочем, очень скоро португалец стал оправдывать вложения клуба.

5 февраля Роналду отметил свой 38-й день рождения. Быть может, праздник в семейном кругу так повлиял на форварда, и он принялся делать то, что умеет лучше всего – забивать и ассистировать. Сначала Криштиану оформил покер в поединке против команды «Аль-Вахда» (победа 4:0). Затем португалец отдал два голевых паса в матче с клубом «Аль-Таавун» (победа 2:1). А после этого Роналду оформил хет-трик в игре с «Дамаком» (победа 3:0).

Сам Роналду своё преображение связывает не с днём рождения, а с процессом адаптации в новой команде.

«Я чувствую, что стал более адаптированным к команде. Я начинаю понимать движения партнёров, а они начинают понимать мои движения», - рассказал Роналду, давая комментарий для телеканала SSC.

В общем, Криштиану Роналду снова на коне. 7 голов и 2 голевых паса в трёх матчах – шикарный показатель.

Успеет ли Роналду стать лучшим бомбардиром

Криштиану Роналду отыграл в лиге Саудовской Аравии только пять матчей. При этом он уже забрался на четвёртое место в рейтинге бомбардиров турнира с 8 голами на своём счету. На вершине рейтинга располагается Андерсон Талиска – одноклубник Роналду по «Аль-Насру». Бразилец наколотил в Про Лиге 13 голов.

Так сможет ли Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром саудовской лиги за полсезона? Ответ очевиден – да. Если звёздного португальца травмы будут обходить стороной, то уже довольно скоро он сможет не просто выйти на первое место в списке снайперов, а и уйти в отрыв. Последние матчи наглядно показывают, что в Про Лиге Роналду может забивать часто и помногу. Этому способствует и уровень местной лиги, и тот факт, что Криштиану является центральной фигурой в «Аль-Насре». Он проводит исключительно по 90 минут, он бьёт пенальти, на него играет вся команда… Словом, есть уверенность в том, что именно Роналду получит награду лучшему бомбардиру через несколько месяцев.

Александр Тихий