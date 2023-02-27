Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Успеет ли Роналду стать лучшим бомбардиром лиги Саудовской Аравии

27 Февраля 2023 • 10:02 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Батин
03.03 20:30

Криштиану Роналду принялся штамповать голы в футболке «Аль-Насра». Впереди в лиге Саудовской Аравии ещё двенадцать игровых дней. Сможет ли звёздный Роналду стать лучшим бомбардиром местного чемпионата уже в текущем сезоне? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается дать ответ на этот вопрос.

Роналду снова на коне

О заработной плате Криштиану Роналду было сказано многое. 200 миллионов евро в год – невероятная сумма даже для одного из лучших футболистов XXI века. Злопыхатели посмеивались, когда Роналду в первых трёх матчах за «Аль-Наср» смог забить всего лишь один гол, причём с пенальти. Впрочем, очень скоро португалец стал оправдывать вложения клуба.

5 февраля Роналду отметил свой 38-й день рождения. Быть может, праздник в семейном кругу так повлиял на форварда, и он принялся делать то, что умеет лучше всего – забивать и ассистировать. Сначала Криштиану оформил покер в поединке против команды «Аль-Вахда» (победа 4:0). Затем португалец отдал два голевых паса в матче с клубом «Аль-Таавун» (победа 2:1). А после этого Роналду оформил хет-трик в игре с «Дамаком» (победа 3:0).

Сам Роналду своё преображение связывает не с днём рождения, а с процессом адаптации в новой команде.

«Я чувствую, что стал более адаптированным к команде. Я начинаю понимать движения партнёров, а они начинают понимать мои движения», - рассказал Роналду, давая комментарий для телеканала SSC.

В общем, Криштиану Роналду снова на коне. 7 голов и 2 голевых паса в трёх матчах – шикарный показатель.

Успеет ли Роналду стать лучшим бомбардиром

Криштиану Роналду отыграл в лиге Саудовской Аравии только пять матчей. При этом он уже забрался на четвёртое место в рейтинге бомбардиров турнира с 8 голами на своём счету. На вершине рейтинга располагается Андерсон Талиска – одноклубник Роналду по «Аль-Насру». Бразилец наколотил в Про Лиге 13 голов.

Так сможет ли Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром саудовской лиги за полсезона? Ответ очевиден – да. Если звёздного португальца травмы будут обходить стороной, то уже довольно скоро он сможет не просто выйти на первое место в списке снайперов, а и уйти в отрыв. Последние матчи наглядно показывают, что в Про Лиге Роналду может забивать часто и помногу. Этому способствует и уровень местной лиги, и тот факт, что Криштиану является центральной фигурой в «Аль-Насре». Он проводит исключительно по 90 минут, он бьёт пенальти, на него играет вся команда… Словом, есть уверенность в том, что именно Роналду получит награду лучшему бомбардиру через несколько месяцев.  

Александр Тихий

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-БАТИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
08:59 · Саудовская Аравия
Роналду встретился с легендарным Майком Тайсоном
26 Февраля
16:31 · Италия. Серия А
​Роналду позвал игрока «Ювентуса» в «Аль-Наср» слухи
14:45 · Саудовская Аравия
​Роналду: «Для меня важны голы, но самое главное – это команда»
25 Февраля
19:57 · Саудовская Аравия
​Роналду увеличил отрыв от Месси по хет-трикам 1
19:23 · Саудовская Аравия
Роналду оформил хет-трик в первом тайме матча с «Дамаком»
19:17 · Испания. Ла Лига
​«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса и Модрича слухи
15:57 · Франция. Лига 1
​Роналду хочет видеть Рамоса в «Аль-Насре» 1 слухи
23 Февраля
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Роналду продаёт шикарный дом в Англии 1
22 Февраля
16:33 · Саудовская Аравия
Роналду посетит боксёрский поединок Томми Фьюри – Джейк Пол
21 Февраля
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Заха может стать одноклубником Роналду
20 Февраля
17:40 · Саудовская Аравия
Роналду оплатил в отеле счёт за 17 комнат класса люкс 1 слухи
02:09 · Саудовская Аравия
Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход Марсело в клуб Роналду
18 Февраля
00:53 · Саудовская Аравия
Роналду в 25-й раз в карьере оформил два или более ассиста в одном матче 2
17 Февраля
18:42 · Саудовская Аравия
Роналду сделал идеальный голевой пас в матче «Аль-Насра» 1
12:55 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» обратился к Бускетсу с предложением
Все новости