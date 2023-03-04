​Реакция Роналду на первую награду в Саудовской Аравии

Перед пятничным матчем против «Аль-Батина» звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз лучшему игроку саудовской лиги по итогам февраля. На следующий день 38-летний португалец опубликовал фотографию с призом в социальных сетях, сопроводив её текстом.

«Рад выиграть награду «Игрок месяца» по итогам февраля в саудовской лиге. Надеюсь, это первая такая награда из многих! Горжусь тем, что являюсь частью команды «Аль-Наср», - написал Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. В семи матчах саудовской лиги португальский форвард забил 8 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.