Данилу: «В первом матче с «Баварией» мы не были ментально готовы, но сейчас всё иначе»

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра с нетерпением ждёт ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», который состоится 8 марта на «Альянц Арене». Парижане проиграли первую игру у себя дома со счётом 0:1.

«В первом матче с «Баварией» мы не были ментально готовы, но сейчас всё иначе. В данный момент мы чувствуем себя готовыми как в психологическом, так и в физическом плане. Думаю, этого чувства не хватало нам в первом матче», – сказал Данилу в интервью AFP.

Напомним, «ПСЖ» выиграл каждый из двух своих матчей после первой игры с «Баварией». Сперва парижане обыграли «Лилль» (4:3), а затем разгромили «Марсель» (3:0).