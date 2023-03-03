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Чемпионат Франции. Лига 1

Данилу: «В первом матче с «Баварией» мы не были ментально готовы, но сейчас всё иначе»

03 Марта 2023 • 11:02 Комментировать
ПСЖ
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Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра с нетерпением ждёт ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», который состоится 8 марта на «Альянц Арене». Парижане проиграли первую игру у себя дома со счётом 0:1.

«В первом матче с «Баварией» мы не были ментально готовы, но сейчас всё иначе. В данный момент мы чувствуем себя готовыми как в психологическом, так и в физическом плане. Думаю, этого чувства не хватало нам в первом матче», – сказал Данилу в интервью AFP.

Напомним, «ПСЖ» выиграл каждый из двух своих матчей после первой игры с «Баварией». Сперва парижане обыграли «Лилль» (4:3), а затем разгромили «Марсель» (3:0).

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ПСЖ Данилу Перейра
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