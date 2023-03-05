«ПСЖ» с приключениями обыграл «Нант» в голевой перестрелке

В 26-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал «Нант» и набрал дежурные три очка не без приключений. Уже на 12-й минуте Лионель Месси получил мяч в штрафной после рикошета, голеадор легко разобрался в ситуации и открыл счет. Довольно быстро мяч снова побывал в воротах гостей, Нуну Мендеш опасно прострелил на дальнюю штангу, снова рикошет, и в попытке помешать пробить Норди Мукиэле защитник срезался мяч в сетку. Людовие Блас в ответ промчался по левому краю поля и удивил голкипера ударом сходу, Джанлуиджи Доннарумма не выручил. А после подачи углового у ворот парижан Игнатиус Ганаго изловчился и пробил спиной - гол, 2:2. На 60-й минуте хозяева забросали штрафную навесами, и Данилу ударом головой вырвал в итоге победу. Отметим также удар Месси со штрафного и сэйв голкипера, а также невезучего Ганаго, пробившего в сантиметрах от штанги. На 90-й минуте Килиан Мбаппе получил мяч и с разворота забил четвертый гол - 4:2.

«ПСЖ» оторвался от второго места уже на 11 очков, «Нант» - 13-й.