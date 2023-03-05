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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» с приключениями обыграл «Нант» в голевой перестрелке

05 Марта 2023 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
4:2
Нант
окончен

В 26-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал «Нант» и набрал дежурные три очка не без приключений. Уже на 12-й минуте Лионель Месси получил мяч в штрафной после рикошета, голеадор легко разобрался в ситуации и открыл счет. Довольно быстро мяч снова побывал в воротах гостей, Нуну Мендеш опасно прострелил на дальнюю штангу, снова рикошет, и в попытке помешать пробить Норди Мукиэле защитник срезался мяч в сетку. Людовие Блас в ответ промчался по левому краю поля и удивил голкипера ударом сходу, Джанлуиджи Доннарумма не выручил. А после подачи углового у ворот парижан Игнатиус Ганаго изловчился и пробил спиной - гол, 2:2. На 60-й минуте хозяева забросали штрафную навесами, и Данилу ударом головой вырвал в итоге победу. Отметим также удар Месси со штрафного и сэйв голкипера, а также невезучего Ганаго, пробившего в сантиметрах от штанги. На 90-й минуте Килиан Мбаппе получил мяч и с разворота забил четвертый гол - 4:2.

«ПСЖ» оторвался от второго места уже на 11 очков, «Нант» - 13-й.

Протокол игры  
ПСЖ4:2Нант
(1:0) Месси Лионель12'  
(2:0) Хаджам Жауэн17'  
  31'Блас Людовик (2:1)
  38'Ганаго Игнатиус (2:2)
(3:2) Данилу Перейра60'  
(4:2) Мбаппе Килиан90'  
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраРамос СерхиоМаркиньос Маркос 77' (Битшиабу Эль-Шадай ( 77') Мукиэле Норди 71' (Солер Карлос ( 71') Мендеш НунуВитинья IIЗаир-Эмери Уоррен 86' (Пембеле Тимоте ( 86') Фабиан РуисМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоЭкитике УгоГарби ИсмаэльБернат ХуанЛетелье Александр
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто Андрей  69'Паллуа Николя 70' (Жоао Виктор ( 70') Сентонз ФабьенХаджам Жауэн  63' 70' (Саймон Мозес ( 70') Мутуссами СамуэльСиссоко Мусса 81' (Коко Маркус ( 81') Молле Флоран 69' (Мохамед Мостафа ( 69') Блас ЛюдовикГанаго Игнатиус 81' (Гессан Эванн ( 81')
Запасные: Коршья СебастьенЧиривелья ПедроДусе ЛоаннПетрич ДенисДескамп Реми
04 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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ПСЖ Нант
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