«ПСЖ» объявил состав на игру с «Нантом»

В матче двадцать шестого тура французского чемпионата гегемону местного футбола, «ПСЖ», предстоит сразиться с прошлогодним обладателем Кубка Франции - «Нантом». Накануне игры наставник парижского клуба Кристоф Галтье объявил состав на игру. В нем нет бразильского нападающего Неймара.

«ПСЖ»: Доннарумма, Серхио Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Мукиеле, Фабьян, Данило, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Нантом» в рамках французского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.