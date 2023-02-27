У Кимпембе разрыв ахиллова сухожилия, игроку сделают операцию

Центральный защитник «ПСЖ» Пресне Кимпембе будет вынужден пропустить солидный срок. Напомним, в начале вчерашнего матча с «Марселем» в чемпионате, француз получил травму, после ушёл с поля.

По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, у Кимпембе диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время футболисту проведут операцию. Это значит, что он может не восстановиться до конца нынешнего сезона.

Напомним, контракт Кимпембе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Ходили слухи, что 27-летний француз намерен сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье.