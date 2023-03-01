Кроос: Я не удивлён, что Месси стал лучшим игроком года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на победу нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока года по версии The Best FIFA.

«Чемпионат мира всегда играет важную роль, когда речь идет о наградах. На минувшем мундиале Месси был заметным футболистом, поэтому его победа не стала неожиданностью», — заявил Кроос Einfach mal Luppen.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», в которых забил 17 голов и записал на свой счет 16 результативных передач.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, а Месси был признан лучшим игроком турнира.