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Чемпионат Франции. Лига 1

Кроос: Я не удивлён, что Месси стал лучшим игроком года

01 Марта 2023 • 17:25 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
04.03 23:00

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на победу нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока года по версии The Best FIFA.

«Чемпионат мира всегда играет важную роль, когда речь идет о наградах. На минувшем мундиале Месси был заметным футболистом, поэтому его победа не стала неожиданностью», — заявил Кроос Einfach mal Luppen.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», в которых забил 17 голов и записал на свой счет 16 результативных передач.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Тони Кроос
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