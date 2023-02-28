Месси высказался после получения награды лучшему игроку 2022 года

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился впечатлениями после очередного признания.

35-летний игрок, ставший триумфатором чемпионата мира в Катаре, сегодня получил награду лучшему футболисту 2022 года от ФИФА.

«Победа на мундиале стала для меня чем-то невероятным, я долго боролся, чтобы эта мечта осуществилась. Это самое прекрасное, что случалось со мной за всю мою карьеру.

Хочу снова поблагодарить свою семью и весь аргентинский народ за тот замечательный месяц, что мы пережили вместе. Эти воспоминания останутся с нами навсегда.

Очень приятно оказаться в одном списке с такими игроками, как Мбаппе и Бензема, которые провели отличный год. Эта награда – большая честь», – заявил Месси на церемонии.