Вейналдум: «Я никогда не был несчастлив в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум заявил, что полностью доволен своим положением в «ПСЖ», несмотря на октябрьские слова о «тяжёлой адаптации к жизни во Франции».

«В том интервью я выражал своё разочарование в собственной игре на старте сезона. Многие подумали, что меня не устраивает «ПСЖ», но я просто не был удовлетворён отведённым мне игровым временем. СМИ неверно интерпретировали мой ответ. У меня нет претензий к клубу», – цитирует слова футболиста сборной Нидерландов Goal.

В нынешнем сезоне Вейналдум принял участие в 27 поединках за «парижан» во всех соревнованиях, записав в свой актив 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.