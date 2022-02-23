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Вейналдум: «Я никогда не был несчастлив в «ПСЖ»

23 Февраля 2022 • 23:50 Комментировать
ПСЖ
...
Сент-Этьен
1.16 7.90 15.00
26.02 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум заявил, что полностью доволен своим положением в «ПСЖ», несмотря на октябрьские слова о «тяжёлой адаптации к жизни во Франции».

«В том интервью я выражал своё разочарование в собственной игре на старте сезона. Многие подумали, что меня не устраивает «ПСЖ», но я просто не был удовлетворён отведённым мне игровым временем. СМИ неверно интерпретировали мой ответ. У меня нет претензий к клубу», – цитирует слова футболиста сборной Нидерландов Goal.

В нынешнем сезоне Вейналдум принял участие в 27 поединках за «парижан» во всех соревнованиях, записав в свой актив 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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