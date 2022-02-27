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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси вылетел в Барселону сразу после матча с «Сент-Этьеном»

27 Февраля 2022 • 11:30 Комментировать
ПСЖ
3:1
Сент-Этьен
окончен

Аргентинский нападающий Лионель Месси в настоящее время находится в Барселоне. В Испанию футболист вылетел сразу после матча французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Сент-Этьен» (3:1).

По информации журналиста Жерара Ромеро, самолёт с Месси на борту приземлился в аэропорту Барселоны в 1:35 по местному времени.

Отмечается, что целью поездки аргентинца в Барселону является присутствие на дне рождения жены, которой не понравилась жизнь в Париже, и она предпочитает проводить время в Испании.

В матче с «Сент-Этьеном» Месси оформил два голевых паса на Килиана Мбаппе, которые обеспечили парижанам победу в матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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