Месси вылетел в Барселону сразу после матча с «Сент-Этьеном»

Аргентинский нападающий Лионель Месси в настоящее время находится в Барселоне. В Испанию футболист вылетел сразу после матча французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Сент-Этьен» (3:1).

По информации журналиста Жерара Ромеро, самолёт с Месси на борту приземлился в аэропорту Барселоны в 1:35 по местному времени.

Отмечается, что целью поездки аргентинца в Барселону является присутствие на дне рождения жены, которой не понравилась жизнь в Париже, и она предпочитает проводить время в Испании.

В матче с «Сент-Этьеном» Месси оформил два голевых паса на Килиана Мбаппе, которые обеспечили парижанам победу в матче.