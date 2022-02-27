Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе нагнал Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ»

27 Февраля 2022 • 04:46 Комментировать
ПСЖ
3:1
Сент-Этьен
окончен

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе дважды поразил ворота гостей из «Сент-Этьенна», принеся своему клубу победу. Таким образом, Мбаппе не только установил свое личное достижение в Лиге 1, но также повторил показатели шведского форварда Златана Ибрагимовича в составе «ПСЖ».

Златан забил 156 голов за все время своих выступлений в «ПСЖ» и во всех  турнирах в период с 2012 по 2016 год, и в субботу вечером Мбаппе повторил его свершение. Мбаппе перебрался в состав «ПСЖ» в 2017 году, ранее он выступал за «Монако». В текущем сезоне на его счету уже четырнадцать голов во французском чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ПСЖ 3:1 Сент-Этьен 1.16 8.00 16.00
27.02  15:00 Монако ... Реймс 0.00 0.00 0.00
27.02  17:00 Брест ... Лорьян 2.09 3.15 4.10
27.02  17:00 Метц ... Нант 2.95 3.30 2.50
27.02  17:00 Анже ... Ланс 3.30 2.80 2.65
27.02  17:00 Клермон ... Бордо 1.83 3.85 4.30
27.02  19:05 Труа ... Марсель 4.40 3.80 1.83
27.02  22:45 Лион ... Лилль 1.93 3.75 3.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
05:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил новый клубный рекорд
04:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе нагнал Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ»
00:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» одержал волевую победу над «Сент-Этьеном», у Мбаппе дубль, у Месси две голевые передачи
00:37 · Франция. Лига 1
Впервые в своей карьере Мбаппе забил более 10 голов и сделал десять и более голевых передач в одном сезоне
00:09 · Франция. Лига 1
Месси вышел в лидеры Европы по голевым передачам в 2022 году
26 Февраля
22:35 · Франция. Лига 1
Месси, Неймар и Мбаппе сыграют в стартовом составе «ПСЖ» против «Сент-Этьена»
21:24 · Франция. Лига 1
Клуб Бекхэма готов пригласить Месси в МЛС
21:09 · Италия. Серия А
Февр не жалеет о срыве трансфера в «Милан»
21:07 · Франция. Лига 1
Джо Коул: «Я большему научился у Руди Гарсии, нежели у Моуринью или Анчелотти»
20:39 · Франция. Лига 1
Месси красиво поздравил супругу с днем рождения
14:19 · Франция. Лига 1
Почеттино поддержал Рамоса
13:57 · Англия. Премьер-лига
Секо Фофана – главная цель «Ньюкасла» на летнее трансферное окно
10:58 · Франция. Лига 1
Стали известны 3 условия от Мбаппе для продления контракта с «ПСЖ»
24 Февраля
22:48 · Англия. Премьер-лига
Анелька: «Погба стоит перейти в «ПСЖ»
17:18 · Франция. Лига 1
Пети – об игре Месси и Мбаппе: «Мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого»
Все новости
Рекомендуем