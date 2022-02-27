Мбаппе нагнал Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ»

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе дважды поразил ворота гостей из «Сент-Этьенна», принеся своему клубу победу. Таким образом, Мбаппе не только установил свое личное достижение в Лиге 1, но также повторил показатели шведского форварда Златана Ибрагимовича в составе «ПСЖ».

Златан забил 156 голов за все время своих выступлений в «ПСЖ» и во всех турнирах в период с 2012 по 2016 год, и в субботу вечером Мбаппе повторил его свершение. Мбаппе перебрался в состав «ПСЖ» в 2017 году, ранее он выступал за «Монако». В текущем сезоне на его счету уже четырнадцать голов во французском чемпионате.