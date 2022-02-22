Верратти могут дисквалифицировать на 3 матча в Лиге 1

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может получить дисквалификацию на ближайшие три матча своей команды в чемпионате Франции. Дело в том, что итальянец позволил себе неуместную фразу о судьях.

Своим поступком футболист провинился в выездном матче против «Нанта», в котором его команда уступила со счётом 1:4. Из-за того, что к французским арбитрам прикреплён микрофон, фразу Верратти чётко услышало руководство чемпионата.

Теперь Федерации футбола Фрации предстоит определить, насколько серьезно они будут наказывать Верратти. Сообщается, что речь идёт от двух до четырёх матчей дисквалификации.