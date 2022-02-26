Стали известны 3 условия от Мбаппе для продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе хочет получить определённые гарантии от своего клуба «ПСЖ», чтобы продлить свой контракт с парижанами, рассчитанный до июня этого года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Главным условием является то, чтобы «ПСЖ» регулярно боролся за трофей Лиги чемпионов, и всерьёз претендовал на выигрыш этого титула в 2022 году.

Во-вторых, Мбаппе хочет быть центральной фигурной в команде, опережая Неймара и даже Месси, иметь больше веса для того, чтобы исполнять стандартные положения и пенальти.

В-третьих, Килиан хочет получить чёткий ответ, относительно будущего нынешнего главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.