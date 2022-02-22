Агуэро продолжает нахваливать Месси

Бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро, повесивший бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем, продолжает нахваливать своего соотечественника Лионеля Месси. Недавно он призвал французские СМИ смягчить свои оценки выступлений Месси, а сейчас решил вспомнить годы футбольной юности.

- В последние пятнадцать лет я не видел никого, кто мог бы хотя бы приблизиться к игре Лионеля. Еще когда мы играли в молодежных командах, все знали - если Лео решит забить пять голов за две минуты - это будет сделано. То, что для других является вызовом, ему дается с невероятной легкостью. Когда у него есть настроение и идет игра, выиграть у Лео невозможно. Он просто на голову выше всех остальных, - цитирует Агуэро TyCSport.