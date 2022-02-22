Роналдо о Мбаппе: «Его игра похожа на мою»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо сравнил стиль игры Киллиана Мбаппе из «ПСЖ» с тем, который бразилец демонстрировал в молодости. Также экс-игрок миланского «Интера» перечислил лучшие качества француза.

«У Киллиана Мбаппе есть отличные качества. Техника, скорость, голевое чутьё. Если же сравнивать его со мной, то да, я считаю, что его игра чем-то похожа на мою», – цитирует бразильца в «Твиттере» Адриен Гренье.

Напомним, что Мбаппе близок к тому, чтобы по окончанию сезона перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Недавно француз отличился победным голом в ворота «сливочных» в матче Лиги чемпионов.