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Роналдо о Мбаппе: «Его игра похожа на мою»

22 Февраля 2022 • 16:31 Комментировать
ПСЖ
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Сент-Этьен
1.18 7.40 14.00
26.02 23:00
Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо сравнил стиль игры Киллиана Мбаппе из «ПСЖ» с тем, который бразилец демонстрировал в молодости. Также экс-игрок миланского «Интера» перечислил лучшие качества француза.
 
«У Киллиана Мбаппе есть отличные качества. Техника, скорость, голевое чутьё. Если же сравнивать его со мной, то да, я считаю, что его игра чем-то похожа на мою», – цитирует бразильца в «Твиттере» Адриен Гренье.
 
Напомним, что Мбаппе близок к тому, чтобы по окончанию сезона перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Недавно француз отличился победным голом в ворота «сливочных» в матче Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо ПСЖ Килиан Мбаппе
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