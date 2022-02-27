Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино восхищается игрой Мбаппе: «Я горжусь им»

27 Февраля 2022 • 20:14 Комментировать
ПСЖ
3:1
Сент-Этьен
окончен

Главный тренер парижского гранда восторженно отозвался об игре молодого французского нападающего Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном», закончившимся победой «ПСЖ» со счётом 3:1.

«Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им», — цитирует тренера RMC Sport.

После этого матча 23-летний нападающий разделил второе место в истории клуба по количеству забитых голов. У него их теперь 156, как и у Златана Ибрагимовича. Впереди только Эдисон Кавани, у которого 200 голов.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 33 матча за «ПСЖ» и забил 22 мяча, сделав 16 голевых передач. На данный момент француз самый дорогой игрок мира. Его цена по Transfermarkt €160 млн.


                            

            
            

                
Оценить новость

                
                
                
                

                    

                        
                                                    
                                                
                    

                    
                

            

            

                

                                            Евро-Футбол.Ру,
                                        
                

                                    

                                                    
                                ПСЖ                            
                                                    
                                Маурисио Почеттино                            
                                                    
                                Килиан Мбаппе                            
                                            

                            

            
            
            
            
            

                            
                

                    
                    

                        
                        
                        
                    

                

            

    
Добавьте
        Евро-Футбол в источники
    

    

        
        
        
    



    

    

        
        
        
        

        
    

    




    

    
Бонусы букмекеров


    

        

                            
                    

                        
                    

                    

                        

                            Бонус +100 $                        

                        
                    

                
                    

    










    Читайте также на Евро-Футболе:



    
    
    
    

    



               




Комментарии временно отключены.
    

    

    


    
    

     



    На Евро-Футболе:




    
    








    

        Футбол онлайн    

    

                            Сделать ставку
                

                            

                                            

                            
                                окончен                            
                            
                                Монако                            
                            
                                1:2                            
                            
                                Реймс                            
                            
                                
    1.45
    4.20
    8.00

                            
                        

                                            

                            
                                окончен                            
                            
                                Брест                            
                            
                                0:1                            
                            
                                Лорьян                            
                            
                                
    2.10
    3.25
    3.75

                            
                        

                                            

                            
                                окончен                            
                            
                                Метц                            
                            
                                0:0                            
                            
                                Нант                            
                            
                                                            
                        

                                            

                            
                                окончен                            
                            
                                Анже                            
                            
                                1:2                            
                            
                                Ланс                            
                            
                                
    2.95
    3.15
    2.55

                            
                        

                                            

                            
                                окончен                            
                            
                                Клермон                            
                            
                                1:1                            
                            
                                Бордо                            
                            
                                                            
                        

                                            

                            
                                окончен                            
                            
                                Труа                            
                            
                                1:1                            
                            
                                Марсель                            
                            
                                
    4.70
    3.90
    1.73

                            
                        

                                            

                            
                                27.02  22:45                            
                            
                                Лион                            
                            
                                ...                            
                            
                                Лилль                            
                            
                                
    1.93
    3.75
    3.90

                            
                        

                                    

                    

        

            Все матчи
        

    




    

    

        
        
        
        

        
    

    




        

    







        

    

    

            

        
Новости

        

            

                                    

                                                    
Сегодня, 27 Февраля
                        

                            

                                20:26 · Франция. Лига 1                            


                            
                                «Бог есть!» - Кассано убедился в этом после встречи с Месси                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:14 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Почеттино восхищается игрой Мбаппе: «Я горжусь им»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                20:09 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Клеман – о поражении от «Реймса»: «Моя команда играла здорово»                            
                                                    

                    

                                                    









                                                

                                                

                            

                                19:22 · Франция. Лига 1                            


                            
                                «Монако» забил свой 3500-й гол в высшей лиге французского футбола                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                17:06 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Почеттино: «Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                14:29 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Месси получил всего 7 баллов из 10 от французских журналистов за матч с «Сент-Этьеном»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                14:11 · Англия. Премьер-лига                            


                            
                                Левандовски: «Холанн и Мбаппе – талантливые ребята, но они не будут доминировать, как Месси и Роналду»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                13:43 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Мбаппе о Месси: «Даже если у тебя семь «Золотых мячей», адаптация все равно необходима»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                12:18 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Почеттино – после матча с «Сент-Этьеном»: «Месси невероятен, он великолепен»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                12:18 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Февр: «Мне было приятно узнать, что «Милан» во мне заинтересован»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                11:30 · Испания. Ла Лига                            


                            
                                Месси вылетел в Барселону сразу после матча с «Сент-Этьеном»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                10:43 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Мбаппе – об игре в одной команде с Месси: «Мне весело и я учусь»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                09:12 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Мбаппе предположил, сможет ли он стать лучшим бомбардиром «ПСЖ»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                05:08 · Франция. Лига 1                            


                            
                                «ПСЖ» установил новый клубный рекорд                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                04:46 · Франция. Лига 1                            


                            
                                Мбаппе нагнал Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ»                            
                                                    

                    

                    
                Все новости
            

        

    



    
Рекомендуем