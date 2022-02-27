Почеттино восхищается игрой Мбаппе: «Я горжусь им»

Главный тренер парижского гранда восторженно отозвался об игре молодого французского нападающего Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном», закончившимся победой «ПСЖ» со счётом 3:1.

«Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им», — цитирует тренера RMC Sport.

После этого матча 23-летний нападающий разделил второе место в истории клуба по количеству забитых голов. У него их теперь 156, как и у Златана Ибрагимовича. Впереди только Эдисон Кавани, у которого 200 голов.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 33 матча за «ПСЖ» и забил 22 мяча, сделав 16 голевых передач. На данный момент француз самый дорогой игрок мира. Его цена по Transfermarkt €160 млн.