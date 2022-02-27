Впервые в своей карьере Мбаппе забил более 10 голов и сделал десять и более голевых передач в одном сезоне

В матче с «Сент-Этьеном» Килиан Мбаппе значительно улучшил свои показатели в текущем сезоне - он забил два гола с подач Месси, а затем ассистировал сам в эпизоде с третьим голом. Таким образом, впервые в карьере Килиана ему удалось не только забить десять и более голов за сезон, но при этом также сделать десять и более голевых передач в то же сезоне - «дабл-дабл», выражаясь терминологией НБА.

Ранее столь удачного сезона у Мбаппе, который перебрался в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году, еще не было.

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