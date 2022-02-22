Месси: «Мы постепенно налаживаем игровую связь с Мбаппе»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился деталями своего периода адаптации в новой команде. Действующий обладатель «Золотого мяча» признался, что сейчас чувствует себя гораздо лучше как в быту, так и на футбольном поле.

«Смотрите, с ди Марией я знаком долгое время по сборной Аргентины, а с Неймаром мы выступали за «Барселону». Я только не знал лично Мбаппе, но мы постепенно уже налаживаем с ним игровую связь», - прокомментировал Месси его взаимодействия с новыми партнерами в интервью для клубной пресс-службы.

Напомним, старт карьеры в Париже выдался для Лео не совсем удачным. К февралю на его счету всего два гола в чемпионате Франции.