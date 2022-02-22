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Месси: «Мы постепенно налаживаем игровую связь с Мбаппе»

22 Февраля 2022 • 22:51 Комментировать
ПСЖ
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Сент-Этьен
1.18 7.40 14.00
26.02 23:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился деталями своего периода адаптации в новой команде. Действующий обладатель «Золотого мяча» признался, что сейчас чувствует себя гораздо лучше как в быту, так и на футбольном поле.

«Смотрите, с ди Марией я знаком долгое время по сборной Аргентины, а с Неймаром мы выступали за «Барселону». Я только не знал лично Мбаппе, но мы постепенно уже налаживаем с ним игровую связь», - прокомментировал Месси его взаимодействия с новыми партнерами в интервью для клубной пресс-службы.

Напомним, старт карьеры в Париже выдался для Лео не совсем удачным. К февралю на его счету всего два гола в чемпионате Франции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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