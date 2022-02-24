Мбаппе ответил очередным отказом на продление контракта с «ПСЖ»

Французский нападающий Килиан Мбаппе снова ответил отказом своему клубу «ПСЖ» на продление контракта. Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.

По информации Marca, «ПСЖ» намеревался продлить с Мбаппе контракт на два гола, сохранив заработную плату футболиста на прежнем уровне. При этом в предлагаемый контракт был включён пункт, что клуб не будет препятствовать трансферу Килиана в любой другой клуб после завершения чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола. Трансферная стоимость 23-летнего нападающего составляет 160 миллионов евро, по версии Transfermarkt.