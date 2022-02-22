Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону», чтобы воссоединиться с Месси»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар заявил, что в своё время хотел вернуться в «Барселону» в том числе из-за того, чтобы вновь иметь возможность поиграть рядом с Месси. Тем не менее, футболист счастлив, что аргентинец сам перешёл в «ПСЖ».

«Я хотел вернуться в «Барселону». Я очень старался, но у меня ничего не получилось. В конце концов, Месси сам присоединился к «ПСЖ» и воссоединился со мной. Я очень счастлив. Он мой друг и мы отлично с ним ладим», – цитирует Неймара Адриен Гренье в «Твиттере».

Напомним, что Неймар и Месси вместе выступали за каталонскую «Барселону» с 2013 по 2017 год. Футболисты вместе выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале в 2015-м году туринский «Ювентус» со счётом 3:1.