«ПСЖ» установил новый клубный рекорд

Парижский «ПСЖ» добился победы над «Сент-Этьеном» в матче двадцать шестого тура французской Лиги 1. Успех получился волевым - на 16-й минуте Буанга вывел гостей вперед после ошибки Перейры, но еще до перерыва Килиан Мбаппе сравнял счет, а затем он же вывел парижан вперед, после чего еще и записал на свой счет голевую передачу, ассистировав исправившемуся Перейре.

Таким образом, «ПСЖ» одержал уже шестую волевую победу в текущем сезоне, и это - клубный рекорд. Доселе такого количества волевых побед за сезон «ПСЖ» еще не одерживал.

После двадцати шести туров команда опережает идущую второй «Ниццу» на шестнадцать очков.