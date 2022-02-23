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Вейналдум: «Люди думают, что раз у «ПСЖ» много денег, команда выиграет всё»

23 Февраля 2022 • 14:23 Комментировать
ПСЖ
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Сент-Этьен
1.16 7.80 15.00
26.02 23:00
Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум рассказал о текущей форме своей команды. По словам нидерландца, французскому клубу ещё потребуется некоторое время на то, чтобы построить игру.
 
 «Потребуется некоторое время, чтобы построить действительно хорошую команду. В силу средств, которыми владеет клуб, люди ждут, что мы выиграем всё. Тем не менее, это не так работает. Сейчас мы находимся в процессе построения команды», – цитирует Вейналдума клубный инсайдер Адриен Гренье.
 
Напомним, что Вейналдум присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года, придя из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В гонке за игрока парижский клуб обошёл каталонскую «Барселону».
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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