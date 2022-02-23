Вейналдум: «Люди думают, что раз у «ПСЖ» много денег, команда выиграет всё»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум рассказал о текущей форме своей команды. По словам нидерландца, французскому клубу ещё потребуется некоторое время на то, чтобы построить игру.

«Потребуется некоторое время, чтобы построить действительно хорошую команду. В силу средств, которыми владеет клуб, люди ждут, что мы выиграем всё. Тем не менее, это не так работает. Сейчас мы находимся в процессе построения команды», – цитирует Вейналдума клубный инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что Вейналдум присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года, придя из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В гонке за игрока парижский клуб обошёл каталонскую «Барселону».