Почеттино – после матча с «Сент-Этьеном»: «Месси невероятен, он великолепен»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после матча Лиги 1 с «Сент-Этьеном» не скупился на комплименты в адрес нападающего Лионеля Месси. В матче с «зелёными» Месси оформил два голевых паса на Мбаппе, чем обеспечил для своей команды победный результат.

«Месси невероятен, он великолепен. Сегодня ему не хватило только забитого гола. Он играл очень хорошо», – сказал Маурисио Почеттино в эфире Canal +.

Ранее также Килиан Мбаппе высказался об игре Месси, а позже стало известно, что Лионель вылетел в Барселону сразу после матча с «Сент-Этьеном».